Окупанти "Градами" накрили Гуляйполе: троє загиблих та поранений

Російські війська обстріляли Гуляйполе Запорізької області. По місту окупанти вдарили з "Градів", вбивши трьох людей, ще одну людину було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Росіяни обстріляли з "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області і вбили трьох цивільних людей", - розповів він. За його словами, два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. "Ще одного чоловіка поранено - його доставили до лікарні", - зазначив голова ОВА. Як записатися на евакуацію Цілодобова гаряча лінія "Координаційного гуманітарного центру" - 0 800 339 291 Евакуаційні групи Національної поліції України: для жителів Пологівського району - 050-272-72-76;

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