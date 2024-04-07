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Росіяни вдруге за день "Градами" обстріляли Гуляйполе: є поранені

Гуляйполе, Неділя 07 квітня 2024 17:40
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Росіяни вдруге за день "Градами" обстріляли Гуляйполе: є поранені Фото: росіяни знову атакували Гуляйполе (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни вдруге за день обстріляли "Градами" прифронтове Гуляйполе. В результаті ворожих ударів постраждало подружжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької обласної військової адміністрації.

Надвечір російську окупанти вже вдруге за день обстріляли "Градами" Гуляйполе. Через російську атаку 65-річний чоловік та 64-річна жінка отримали поранення.

В момент ворожої атаки подружжя поралось на подвірʼї власного будинку.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська вже атакували Гуляйполе Запорізької області.

Тоді по місту окупанти також вдарили з "Градів". В результаті атаки загинуло троє людей, ще одну людину було поранено.

Ми також повідомляли, що у ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" та ракети. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Запорізької області.

Пізніше голова Запорізької ОВА повідомив, що росіяни атакували Запоріжжя безпілотником, постраждав 54-річний чоловік. Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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Запорізька область Війна Росії проти України Окупанти
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