Росіяни вдруге за день атакували Харків: під ударом знову критична інфраструктура

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків, застосовуючи для своїх ударів дрони, ракети, авіабомби і не тільки.

Зокрема, сьогодні вдень у місті теж були чутні вибухи. Пізніше в прокуратурі повідомили, що за попередньою інформацією, в період з 14:10 до 14:30 ворог атакував Харків з РСЗВ "Торнадо-С".

Як уточнював Терехов, росіяни били по об'єкту критичної інфраструктури. Йшлося про обстріл системи, яка забезпечує місто світлом і теплом. За словами мера, об'єкт має значні пошкодження.

"З кожним таким обстрілом централізоване постачання тепла та електроенергії стає все складнішим. Тому що енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви - не нескінченні, навантаження - пікове, а будь-яке нове пошкодження відразу "з'їдає" можливості для стабілізації", - повідомив він.