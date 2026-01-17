Россияне второй раз за день атаковали Харьков: под ударом снова критическая инфраструктура

В субботу вечером, 17 января, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Харькову. Известно, что попадание произошло как минимум в двух местах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"Зафиксировано попадание вражеского дрона "Молния" в нежилое здание Слободского района. Сейчас - без погибших и пострадавших", - говорилось в сообщении в 18:41.
Позже, в 19:11, Терехов написал, что произошел еще один прилет в Слободском районе. На этот раз беспилотный летательный аппарат типа "Молния" ударил по объекту критической инфраструктуры. Последствия сейчас выясняются.
Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков, применяя для своих ударов дроны, ракеты, авиабомбы и не только.
В частности, сегодня днем в городе тоже были слышны взрывы. Позже в прокуратуре сообщили, что по предварительной информации, в период с 14:10 до 14:30 враг атаковал Харьков из РСЗО "Торнадо-С".
Как уточнял Терехов, россияне били по объекту критической инфраструктуры. Речь шла об обстреле системы, которая обеспечивает город светом и теплом. По словам мэра, объект имеет значительные повреждения.
"С каждым таким обстрелом централизованное снабжение тепла и электроэнергии становится все сложнее. Потому что энергетика сейчас в очень тяжелом состоянии: резервы - не бесконечные, нагрузка - пиковая, а любое новое повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации", - сообщил он.