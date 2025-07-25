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Россияне днем ударили КАБом по Харькову: есть пострадавший

Пятница 25 июля 2025 11:44
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Россияне днем ударили КАБом по Харькову: есть пострадавший Фото: РФ ударила по Харькову КАБом (facebook.com/dsnsdne)
Автор: Ірина Глухова

Российские войска сегодня днем, 25 июля, нанесли удар по одному из районов Харькова управляемой авиационной бомбой (КАБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Удар по Харькову КАБом", - сначала сообщил мэр.

Впоследствии он уточнил, что по предварительной информации речь идет об Индустриальном районе.

Около 11:36 мэр сообщил, что в результате обстрела есть один пострадавший.

"Есть информация об одном пострадавшем в результате обстрела Индустриального района", - сообщил Терехов.

Ранее Воздушные силы предупреждали о запуске управляемой авиабомбы в направлении Харькова. Сообщение об угрозе поступило в 11:24.

Обстрелы Харькова

С первых дней полномасштабного вторжения россияне нанесли комбинированные удары по Харькову.

Вчера, 24 июля днем, оккупанты также ударили по центральной части Харькова авиабомбами. Тогда было несколько попаданий: по гражданскому предприятию и вблизи многоэтажки.

Сначала было известно о более 30 пострадавших, но их количество стремительно росло. И по последним данным стало известно о 42 пострадавших.

Среди них - шестеро детей: четверо девочек в возрасте 28 дней, 1, 10 и 17 лет, а также двое парней - 2 месяца и 17 лет.

Об ударах россиян КАБами по Харькову и о методах противодействия вражескому оружию - читайте в материале РБК-Украина.

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