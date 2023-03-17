Росіяни вдень обстріляли три громади Сумської області

Протягом дня росіяни здійснили обстріли трьох громад Сумської області:

Шалигинської;

Есманської;

Білопільської громад.

По Білопільській громаді росіяни один раз ударили з міномету, з гранатометів здійснили 150 пострілів та 7 ударів з артилерії.

На Шалигинську громаду росіяни здійснили артобстріл з САУ, було зафіксовано 9 прильотів та 17 прильотів з мінометів.

Також 2 прильоти з міномету було зафіксовано в Есманській громаді.

"На щастя, без наслідків", - повідомили в ОВА.

За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, сьогодні росіяни цілий день обстрілюють Авдіївку.

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