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Росіяни цілий день обстрілюють Авдіївку, є поранений

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П'ятниця 17 березня 2023 17:45
Росіяни цілий день обстрілюють Авдіївку, є поранений Фото: росіяни цілий день обстрілюють Авдіївку, є поранений (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти протягом завдають ударів по Авдіївці Донецької області. Внаслідок обстрілів є постраждалий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Як пише Кириленко, зранку росіяни випустили по Авдіївці 3 авіаракети. Вже близько полудня знову обстріляли місто з "Градів", а вдень здійснили танковий обстріл та ще один авіаракетний удар.

"Ракети та снаряди влучили на територію 8 різних вулиць - точні наслідки атак ще належить встановити. Росіяни рівняють Авдіївку з землею – це вже не місто, а одне суцільне місце воєнного злочину", - пише Кириленко.

Голова ОВА закликав цивільних евакуюватись з міста.

Фото: росіяни цілий день обстрілюють Авдіївку, є поранений (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти зранку обстріляли Авдіївку. Внаслідок ударів по Донецькій області загинули дві людини, ще 8 отримали поранення.

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