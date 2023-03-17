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Россияне днем обстреляли три общины Сумской области

Фото: военные РФ снова обстреляли территории Сумской области (facebook com mod mil rus)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 17 марта, военные РФ снова обстреляли приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Сумской ОВА в Telegram .

В течение дня россияне совершили обстрелы трех общин Сумской области:

  • Шалыгинской;
  • Эсманской;
  • Белопольской общин.

По Белопольской общине россияне один раз ударили из миномета, из гранатометов произвели 150 выстрелов и 7 ударов из артиллерии.

На Шалыгинскую общину россияне совершили артобстрел из САУ, было зафиксировано 9 прилетов и 17 прилетов с минометов.

Также 2 прилета из миномета были зафиксированы в Эсманской общине.

"К счастью, без последствий", - сообщили в ОВА.

По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумской области контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Напомним, сегодня россияне целый день обстреливают Авдеевку.

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