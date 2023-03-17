Россияне днем обстреляли три общины Сумской области

В течение дня россияне совершили обстрелы трех общин Сумской области:

Шалыгинской;

Эсманской;

Белопольской общин.

По Белопольской общине россияне один раз ударили из миномета, из гранатометов произвели 150 выстрелов и 7 ударов из артиллерии.

На Шалыгинскую общину россияне совершили артобстрел из САУ, было зафиксировано 9 прилетов и 17 прилетов с минометов.

Также 2 прилета из миномета были зафиксированы в Эсманской общине.

"К счастью, без последствий", - сообщили в ОВА.

По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумской области контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Напомним, сегодня россияне целый день обстреливают Авдеевку.

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