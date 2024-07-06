Росіяни вдарили зі "Смерчів" по Українську та Покровську: є загиблий

Російські війська вдарили з реактивних систем залпового вогню "Смерч" по Українську та Покровську. В результаті є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міської ради Селидового та Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Повідомляється, що приблизно о 10:50 російські війська обстріляли Українськ із РСЗВ "Смерч" з касетною бойовою частиною. В результаті загинула одна людина і ще двоє поранені. Пошкоджено чотири 2-поверхові та один приватний будинок.

Крім того, за словами Філашкіна, ще одну людину поранено в Покровську.

"У місті пошкоджено адмінбудівлю. Росіяни щодня б'ють по мирних жителях Донбасу. Не перетворюйте себе на мішень!", - звернувся він до мешканців Донецької області.

Нагадаємо, вчора росіяни скинули дві кориговані авіабомби на Селидове. В результаті загинули п'ятеро осіб, ще 15 отримали поранення.

Напередодні також було поранено жителя Слов'янська, загинуло троє людей у територіальній громаді Часового Яру. Загалом за минулу добу на Донеччині внаслідок обстрілів загинули 11 осіб і 43 отримали поранення.

Згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, окупанти продовжують активно тиснути на Торецькому напрямку та постійно атакують на Покровському.