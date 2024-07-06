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Россияне ударили из "Смерчей" по Украинску и Покровску: есть погибший

Донецкая область, Суббота 06 июля 2024 14:12
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Россияне ударили из "Смерчей" по Украинску и Покровску: есть погибший Фото: последствия удара в Украинске (facebook.com/selidovomva)
Автор: Данила Крамаренко

Россиские войска ударили из реактивных систем залпового огня "Смерч" по Украинску и Покровску. В результате есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского совета Селидово и Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Сообщается, что примерно в 10:50 российские войска обстреляли Украинск из РСЗО "Смерч" с кассетной боевой частью. В результате погиб один человек и еще два ранены. Повреждены четыре 2-этажных и один частный дом.

Кроме того, по словам Филашкина, еще один человек ранен в Покровске.

"В городе повреждено админздание. Россияне каждый день бьют по мирным жителям Донбасса. Не превращайте себя в мишень!", - обратился он к жителям Донецкой области.

Напомним, вчера россияне сбросили две корректируемые авиабомбы на Селидово. В результате погибли пять человек, еще 15 получили ранения.

Накануне также был ранен житель Славянска, погибли три человека в территориальной общине Часов Яра. Всего за минувшие сутки в Донецкой области в результате обстрелов погибли 11 человек и 43 получили ранения.

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, оккупанты продолжают активно давить на Торецком направлении и постоянно атакуют на Покровском.

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