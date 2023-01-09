Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона: є жертва та поранена (відео)

У понеділок, 9 січня, російські військові обстріляли Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Наразі за її життя борються лікарі", - додав Янушевич.

За даними очільника регіону, цим обстрілом окупанти відібрали життя однієї людини. Ще одна жінка дістала скрізне поранення уламками російських снарядів.

"Сьогодні ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста", - розповів він.

Як повідомлялося, цієї ночі російські окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні. Зокрема, через атаку зруйновано електропідстанцію, яка живить кілька великих котелень у місті.

Нагадаємо, російські війська вночі 8 січня під час обстрілу Херсона застосували запалювальні боєприпаси. Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.