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Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона: є жертва та поранена (відео)

Фото: окупанти обстріляли житловий квартал Херсона 9 січня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 9 січня, російські військові обстріляли Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Сьогодні ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста", - розповів він.

За даними очільника регіону, цим обстрілом окупанти відібрали життя однієї людини. Ще одна жінка дістала скрізне поранення уламками російських снарядів.

"Наразі за її життя борються лікарі", - додав Янушевич.

Як повідомлялося, цієї ночі російські окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні. Зокрема, через атаку зруйновано електропідстанцію, яка живить кілька великих котелень у місті.

Нагадаємо, російські війська вночі 8 січня під час обстрілу Херсона застосували запалювальні боєприпаси. Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

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Херсон