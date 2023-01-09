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Окупанти обстріляли Херсон. Зруйновано електропідстанцію, що живить кілька котелень

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Херсон, Понеділок 09 січня 2023 13:08
Окупанти обстріляли Херсон. Зруйновано електропідстанцію, що живить кілька котелень Фото: окупанти знову обстріляли Херсон (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Цієї ночі російські окупанти атакували обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні. Зокрема, через атаку зруйновано електропідстанцію, що живить кілька великих котелень в місті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури міста. Через російську атаку сталася пожежа, згорів автомобіль установи", - розповів він.

Крім того, повністю зруйновано електропідстанцію, яка живить кілька великих котелень міста.

"Подача тепла та світла у Херсоні не припинялась. На щастя, люди не постраждали", - додав Янушевич.

Як повідомлялось, російські війська вночі 8 січня під час обстрілу Херсона застосували запалювальні боєприпаси. Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

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