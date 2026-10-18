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Россияне ударили по жилому дому в Запорожье, погибла 27-летняя женщина

01:57 18.10.2026 Вс
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россияне ударили по жилому дому в Запорожье, погибла 27-летняя женщина Фото: спасатели ГСЧС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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В ночь на 18 октября российские оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье. Погибла 27-летняя женщина, информация о других пострадавших уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина.

Россияне попали в многоэтажку в областном центре.

Чем именно атаковали город и каковы масштабы разрушений, в ОВА пока не сообщили.

Запорожье регулярно попадает под удары. 10 октября российская атака разрушила жилой дом в городе, тогда погибли 23 человека, в том числе четверо детей.

Россияне ударили по жилому дому в Запорожье, погибла 27-летняя женщинаРоссияне ударили по жилому дому в Запорожье, погибла 27-летняя женщина

Фото: последствия российской атаки в Запорожье (t.me/zoda_gov_ua)

В начале октября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия перешла к "новой доктрине" ударов. По данным украинской разведки, оккупанты получили разрешение бить по значительно более широкому кругу гражданских объектов, чтобы заставить людей покидать большие города перед зимой.

Вечером 15 октября кафиры атаковали частное предприятие, после удара там вспыхнул сильный пожар.

Накануне, 14 октября Россия ударила по частному сектору в Вознесеновском районе города. Удары повредили жилые дома, спасатели извлекали из-под завалов мужчину.

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