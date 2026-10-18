Россияне ударили по жилому дому в Запорожье, погибла 27-летняя женщина

В ночь на 18 октября российские оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье. Погибла 27-летняя женщина, информация о других пострадавших уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина.

Россияне попали в многоэтажку в областном центре.

Чем именно атаковали город и каковы масштабы разрушений, в ОВА пока не сообщили.

Запорожье регулярно попадает под удары. 10 октября российская атака разрушила жилой дом в городе, тогда погибли 23 человека, в том числе четверо детей.

Фото: последствия российской атаки в Запорожье (t.me/zoda_gov_ua)

В начале октября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия перешла к "новой доктрине" ударов. По данным украинской разведки, оккупанты получили разрешение бить по значительно более широкому кругу гражданских объектов, чтобы заставить людей покидать большие города перед зимой.