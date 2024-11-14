Россияне ударили по жилому дому в Одессе

Российские террористы вечером 14 ноября в очередной раз атаковали Одессу. Оккупанты ударили "Шахедом" по одному из жилых домов города. Есть погибшая и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и главы Одесского ОВА Олега Кипера .

"Очередной теракт россиян в Одессе. Удар по жилому дому. Путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной головой террорист", - написал Ермак.

Кипер уточнил, что россияне совершили массированную атаку дронами на Одессу и район, по меньшей мере, два человека.

В результате атаки повреждены жилые дома, церковь, автомобили. На некоторых локациях возникли пожары. Также поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных Одессы.

По словам главы ОВА, над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Оказывается медицинская помощь.