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Россияне ударили по жилому дому в Херсонской области: ранены три женщины

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Херсонская область, Пятница 11 августа 2023 09:03
Россияне ударили по жилому дому в Херсонской области: ранены три женщины Фото: россияне ударили по жилому дому в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска утром 11 августа в очередной раз атаковали Херсонскую область. На этот раз под обстрел попали село Камышаны, а также Берислав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

"Армия РФ с самого утра атакует Херсонскую область. Около 4:00 в Камышанах враг ударил по жилому дому", - говорится в сообщении.

В результате обстрела ранения получили три женщины, 50, 65 и 84 года. Каретой "скорой" пострадавших госпитализировали, пока им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, в 8:00 россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на центр выдачи гуманитарной помощи в Бериславе. Пострадавших нет.

Обстрелы Херсона

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают город, с другого берега реки. Для нанесения ударов оккупанты используют тяжелое вооружение и авиацию.

К примеру, 9 августа враг обстрелял из артиллерии Херсон. Под огонь попал детский сад, в результате чего ранения получил один человек.

Вчера российские оккупанты ударили из артиллерии по Белозерке Херсонской области. Шесть человек получили ранения.

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