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Росіяни вдарили по житловому будинку у Херсоні, пошкоджені електромережі

Фото: окупанти обстріляли житловий сектор у Херсоні 12 грудня (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська сьогодні, 12 грудня, обстріляли житловий сектор у Херсоні. Внаслідок атаки є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.

Внаслідок обстрілу окупантів пошкоджений будинок, а також лінії електропостачання. На місці працюють рятувальні служби.

За словами заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, є постраждалі.

Фото: окупанти вдарили по будинку у Херсоні (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, сьогодні росіянии атакували Херсон з РСЗВ та артилерії, внаслідок чого загинула жінка, ще четверо осіб отримали поранення.

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