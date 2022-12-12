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Росіяни обстріляли житловий район Херсона: є загибла та поранені

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Херсон, Понеділок 12 грудня 2022 13:26
Росіяни обстріляли житловий район Херсона: є загибла та поранені Ілюстративне фото: росіяни обстріляли житловий район Херсона з РСЗВ (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти атакували Херсон з РСЗВ та артилерії. В результаті обстрілу житлового мікрорайону загинула жінка, ще четверо цивільних отримали травми різного ступеня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що 12 грудня російські військові з тимчасово окупованої території завдали чергові артилерійські удари по Херсону та приміських населених пунктах.

Відомо, що від прицільного влучення снарядів у будинки сталося загоряння кількох квартир в одній з багатоповерхівок.

За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗВ та артилерії.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).

Нагадаємо, вчора росіяни 57 разів обстріляли Херсонську область, одна людина отримала поранення.

10 грудня окупанти обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури у Херсоні, знищено службові автомобілі,

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