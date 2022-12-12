RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили по жилому дому в Херсоне, повреждены электросети

Фото: оккупанты обстреляли жилой сектор в Херсоне 12 декабря (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска сегодня, 12 декабря, обстреляли жилой сектор в Херсоне. В результате атаки есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

В результате обстрела оккупантов поврежден дом, а также линии электроснабжения. На месте работают спасательные службы.

По словам заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского, есть пострадавшие.

Фото: оккупанты ударили по дому в Херсоне (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, сегодня россияне атаковали Херсон из РСЗО и артиллерии, в результате чего погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонОбстрілВойна в УкраинеВойна России против Украины