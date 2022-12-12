Россияне ударили по жилому дому в Херсоне, повреждены электросети

Российские войска сегодня, 12 декабря, обстреляли жилой сектор в Херсоне. В результате атаки есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

Фото: оккупанты ударили по дому в Херсоне (t.me/tymoshenko_kyrylo)

По словам заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского, есть пострадавшие.

В результате обстрела оккупантов поврежден дом, а также линии электроснабжения. На месте работают спасательные службы.

Напомним, сегодня россияне атаковали Херсон из РСЗО и артиллерии, в результате чего погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

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