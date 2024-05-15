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Росіяни вдарили по житловій забудові в Харкові

Архівне фото: росіяни вдарили по житловій забудові в Харкові (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні ввечері, 15 травня, вдарили по житловій забудові Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова і глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови", - написав Терехов.

За його словами, зараз з'ясовуються подробиці події.

Також влада збирає інформацію про постраждалих і руйнування.

Куди влучили росіяни

За словами чиновника, внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю. 

"Травмовано двох цивільних чоловіків 40 і 20 років - госпіталізовано", - написав він.

Росіяни обстрілюють Харків

Окупанти стали частіше гатити по обласному центру, для цього використовують ракети та авіабомби. Приміром учора вони кілька разів обстрілювали Харків.

Унаслідок учорашнього удару по місту постраждала багатоповерхівка, а також 21 людина. РБК-Україна писало про наслідки цього обстрілу.

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