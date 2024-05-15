Росіяни вдарили по житловій забудові в Харкові

Російські війська сьогодні ввечері, 15 травня, вдарили по житловій забудові Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова і глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови", - написав Терехов.
За його словами, зараз з'ясовуються подробиці події.
Також влада збирає інформацію про постраждалих і руйнування.
За словами чиновника, внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю.
"Травмовано двох цивільних чоловіків 40 і 20 років - госпіталізовано", - написав він.
Окупанти стали частіше гатити по обласному центру, для цього використовують ракети та авіабомби. Приміром учора вони кілька разів обстрілювали Харків.
Унаслідок учорашнього удару по місту постраждала багатоповерхівка, а також 21 людина. РБК-Україна писало про наслідки цього обстрілу.
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