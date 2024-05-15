Россияне ударили по жилой застройке в Харькове

"Предварительно, снова прилет по району плотной жилой застройки", - написал Терехов.

По его словам, сейчас выясняются подробности происшествия.

Также власти собирают информацию о пострадавших и разрушениях.

Куда попали россияне

По словам чиновника, в результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание.

"Травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет - госпитализированы", - написал он.

Россияне обстреливают Харьков

Оккупанты стали чаще бить по областному центру, для этого используют ракеты и авиабомбы. К примеру вчера они несколько раз обстреливали Харьков.

В результате вчерашнего удара по городу пострадала многоэтажка, а также 21 человек. РБК-Украина писало о последствиях этого обстрела.