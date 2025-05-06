Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджено будівлі, під завалами перебувають люди

Обстріл України 6 травня

Нагадаємо, у ніч на 6 травня російські терористи запустили проти України 136 ударних безпілотних літальних апаратів та дронів-імітаторів з шести напрямків.

Сила ППО вдалося знищити 54 дронів типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.

Зокрема, під час сьогоднішнього обстрілу постраждали чотири райони Харкова. Також у місті палав місцевий ринок "Барабашово".

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