Россияне ударили по Запорожью: повреждены здания, под завалами находятся люди

Российские войска вечером 6 мая атаковали Запорожье ударными дронами "Шахед". В результате обстрела повреждены здания, под завалами находятся люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Из-за атаки россиян в городе изуродованы здания. Предварительно, под завалами находятся люди. Экстренные службы направляются на места попаданий", - сообщил Федоров.
Также, по его словам, в результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар.
Предварительно, россияне атаковали объект инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.
По информации Федорова, россияне нанесли по Запорожью не менее 13 ударов. Есть повреждения в разных районах города, произошло несколько возгораний.
Также разрушен частный дом. Предварительно, под завалами находятся два человека.
Напомним, в ночь на 6 мая российские террористы запустили против Украины 136 ударных беспилотных летательных аппаратов и дронов-имитаторов с шести направлений.
Силам ПВО удалось уничтожить 54 дронов типа Shahed на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 70 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.
В результате атаки пострадали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.
В частности, во время сегодняшнего обстрела пострадали четыре района Харькова. Также в городе горел местный рынок "Барабашово".
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