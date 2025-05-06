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Россияне ударили по Запорожью: повреждены здания, под завалами находятся люди

Фото: россияне атаковали дронами Запорожье (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 6 мая атаковали Запорожье ударными дронами "Шахед". В результате обстрела повреждены здания, под завалами находятся люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Из-за атаки россиян в городе изуродованы здания. Предварительно, под завалами находятся люди. Экстренные службы направляются на места попаданий", - сообщил Федоров.

Также, по его словам, в результате вражеской атаки в одном из районов города произошел пожар.

Предварительно, россияне атаковали объект инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.

Обновлено 22:52

По информации Федорова, россияне нанесли по Запорожью не менее 13 ударов. Есть повреждения в разных районах города, произошло несколько возгораний.

Также разрушен частный дом. Предварительно, под завалами находятся два человека.

 

Обстрел Украины 6 мая

Напомним, в ночь на 6 мая российские террористы запустили против Украины 136 ударных беспилотных летательных аппаратов и дронов-имитаторов с шести направлений.

Силам ПВО удалось уничтожить 54 дронов типа Shahed на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 70 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.

В частности, во время сегодняшнего обстрела пострадали четыре района Харькова. Также в городе горел местный рынок "Барабашово".

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ЗапорожьеВойна в УкраинеАтака дронов