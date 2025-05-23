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Росіяни вдарили по залізниці на заході України: які наслідки атаки

Фото: росіяни вдарили по залізниці у Чернівецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти атакували залізницю у Чернівецькій області у ніч на 23 травня. Внаслідок удару пошкоджена інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як зазначається, внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура у Чернівецькій області. Жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає.

Потяги "Укрзалізниці" продовжують рух за встановленими маршрутами.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук також повідомила про наслідки ворожої атаки на Прикарпатті. В Івано-Франківській області працювали сили ППО. За її словами, відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів Коломийського району.

Атака дронів РФ

В ніч на 23 травня російська армія вчергове випустила по Україні ударні дрони та безпілотники-імітатори. Ворожі дрони атакували Україну кількома хвилями та залітали з кількох напрямків.

Повітряні сили ЗСУ близько 4:00 повідомили, що російські дрони долетіли до західних областей України. Рух безпілотників фіксували у Тернопільській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

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УкрзалізницяЧернівецька областьВійна в УкраїніАтака дронів