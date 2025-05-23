Росіяни вдарили по залізниці на заході України: які наслідки атаки

Атака дронів РФ

В ніч на 23 травня російська армія вчергове випустила по Україні ударні дрони та безпілотники-імітатори. Ворожі дрони атакували Україну кількома хвилями та залітали з кількох напрямків.

Повітряні сили ЗСУ близько 4:00 повідомили, що російські дрони долетіли до західних областей України. Рух безпілотників фіксували у Тернопільській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

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