Россияне ударили по железной дороге на западе Украины: какие последствия атаки

Как отмечается, в результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура в Черновицкой области. Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет.

Поезда "Укрзализныци" продолжают движение по установленным маршрутам.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук также сообщила о последствиях вражеской атаки на Прикарпатье. В Ивано-Франковской области работали силы ПВО. По ее словам, известно о повреждении зданий и транспортных средств Коломыйского района.