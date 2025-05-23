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Россияне ударили по железной дороге на западе Украины: какие последствия атаки

Фото: россияне ударили по железной дороге в Черновицкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атаковали железную дорогу в Черновицкой области в ночь на 23 мая. В результате удара повреждена инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как отмечается, в результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура в Черновицкой области. Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет.

Поезда "Укрзализныци" продолжают движение по установленным маршрутам.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук также сообщила о последствиях вражеской атаки на Прикарпатье. В Ивано-Франковской области работали силы ПВО. По ее словам, известно о повреждении зданий и транспортных средств Коломыйского района.

Атака дронов РФ

В ночь на 23 мая российская армия в очередной раз выпустила по Украине ударные дроны и беспилотники-имитаторы. Вражеские дроны атаковали Украину несколькими волнами и залетали с нескольких направлений.

Воздушные силы ВСУ около 4:00 сообщили, что российские дроны долетели до западных областей Украины. Движение беспилотников фиксировали в Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

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УкрзализныцяЧерновицкая областьВойна в УкраинеАтака дронов