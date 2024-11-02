Росіяни вдарили по залізничній станції у Дніпропетровській області. Під час ворожої атаки постраждала працівниця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".
"Внаслідок ворожого обстрілу залізничної станції у Дніпропетровській області було поранено працівницю залізниці, пошкоджено віконне скління станції та покрівлю технічних приміщень", - заявили в компанії.
Наразі потерпілій надали необхідну допомогу.
Водночас, через часткове пошкодження залізничної інфраструктури приміський поїзд затримався на 40 хвилин.
"Залізничники вже ліквідували наслідки обстрілу. Продовжуємо рух за графіком", - додали в компанії.
Нагадаємо, що сьогодні російські військові завдали удару по Дніпропетровській області. В результаті атаки поранено п'ятеро, серед них є діти.
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