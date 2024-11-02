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Росіяни вдарили по Дніпропетровській області: серед поранених є діти

Дніпропетровська область, Субота 02 листопада 2024 18:51
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Росіяни вдарили по Дніпропетровській області: серед поранених є діти Фото: Росіяни вдарили по Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові завдали удару по Дніпропетровській області сьогодні, 2 листопада. В результаті атаки поранено 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, російські військові атакували Дніпровський район Дніпропетровської області. Як результат - пʼятеро людей отримали поранення. Серед них двоє дітей, віком 8 і 15 років.

Крім цього в районі також пошкоджено критичну інфраструктуру.

Оновлено о 19:15.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що двох дітей, які отримали поранення під час ракетного удару по Дніпровському району, госпіталізували.

У дівчинки 8 років осколкові ураження обличчя, у 15-річного хлопця - обох гомілок. Вони у задовільному стані.

"У лікарні також і 83-річна жінка - "важка". У неї травмована нога. Решті потерпілих допомогу надали на місці, оговтуватися будуть вдома. Загалом через російську атаку постраждали 8 людей", - додав Лисак.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупанти в ніч на 2 листопада атакували Хмельницьку область дронами. Через обстріл пошкоджений елеватор.

Натомість у Києві з ночі кілька разів лунали вибухи та працювала ППО. Прямих влучань у Києві не було, але у шести районах столиці упали уламки. Виникли пожежі, є пошкодження будинків та авто, постраждав поліцейський.

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