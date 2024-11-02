Россияне ударили по железнодорожной станции в Днепропетровской области. Во время вражеской атаки пострадала работница.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".
"В результате вражеского обстрела железнодорожной станции в Днепропетровской области была ранена работница железной дороги, повреждено оконное остекление станции и кровля технических помещений", - заявили в компании.
Потерпевшей оказали необходимую помощь.
В то же время из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут.
"Железнодорожники уже ликвидировали последствия обстрела. Продолжаем движение по графику", - добавили в компании.
Напомним, что сегодня российские военные нанесли удар по Днепропетровской области. В результате атаки ранены пятеро, среди них есть дети.
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