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Росіяни вдарили по залізничній станції у Дніпропетровській області

Дніпропетровська область, Субота 02 листопада 2024 20:47
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Росіяни вдарили по залізничній станції у Дніпропетровській області Фото: обстріл Дніпропетровської області (facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни вдарили по залізничній станції у Дніпропетровській області. Під час ворожої атаки постраждала працівниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".

"Внаслідок ворожого обстрілу залізничної станції у Дніпропетровській області було поранено працівницю залізниці, пошкоджено віконне скління станції та покрівлю технічних приміщень", - заявили в компанії.

Наразі потерпілій надали необхідну допомогу.

Водночас, через часткове пошкодження залізничної інфраструктури приміський поїзд затримався на 40 хвилин.

"Залізничники вже ліквідували наслідки обстрілу. Продовжуємо рух за графіком", - додали в компанії.

Нагадаємо, що сьогодні російські військові завдали удару по Дніпропетровській області. В результаті атаки поранено п'ятеро, серед них є діти.

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