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Россияне ударили по железнодорожной станции в Днепропетровской области

Днепропетровская область, Суббота 02 ноября 2024 20:47
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Россияне ударили по железнодорожной станции в Днепропетровской области Фото: обстрел Днепропетровской области (facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Карина Левицкая

Россияне ударили по железнодорожной станции в Днепропетровской области. Во время вражеской атаки пострадала работница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

"В результате вражеского обстрела железнодорожной станции в Днепропетровской области была ранена работница железной дороги, повреждено оконное остекление станции и кровля технических помещений", - заявили в компании.

Потерпевшей оказали необходимую помощь.

В то же время из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут.

"Железнодорожники уже ликвидировали последствия обстрела. Продолжаем движение по графику", - добавили в компании.

Напомним, что сегодня российские военные нанесли удар по Днепропетровской области. В результате атаки ранены пятеро, среди них есть дети.

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