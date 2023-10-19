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Росіяни вдарили по Вовчанську: почалася велика пожежа, є поранені (фото)

Фото: Пожежа у Вовчанську (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 19 жовтня, вдарили по Вовчанську в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області та Харківську ОВА.

Зазначається, що о 12:15 російські війська завдали артилерійського удару по приватному сектору Вовчанська.

Це спричинило велику пожежу та руйнування на приватному подвір’ї. Пожежа охопила площу 350 кв.м. Горів гараж, 2 господарчі будівлі та автомобіль.

Фото: Наслідки ударів (t.me/DSNS_Kharkiv)

"За попередніми даними поранень дістали 2 людей", - додали у ДСНС. 

У Харківській ОВА повідомили, що постраждали два чоловіки 74 і 69 років. Вони отримали мінно-вибухові та осколкові травми. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу. Вже о 15:00 рятувальникам вдалось загасили вогонь.

Ситуація в Харківській області

Російські терористи майже щодня завдають ударів по регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

Нещодавно росіяни обстріляли Вовчанськ. Внаслідок цього загинула 65-річна жінка.

До цього окупанти завдавали ударів по Вовчанську і Шевченковому в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали місцеві жителі.

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