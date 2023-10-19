Россияне ударили по Волчанску: начался большой пожар, есть раненые (фото)

Российские войска сегодня, 19 октября, ударили по Волчанску в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области и Харьковскую ОВА.
Отмечается, что в 12:15 российские войска нанесли артиллерийский удар по частному сектору Волчанска.
Это привело к большому пожару и разрушениям в частном дворе. Пожар охватил площадь 350 кв.м. Горел гараж, 2 хозяйственные постройки и автомобиль.
Фото: Последствия ударов (t.me/DSNS_Kharkiv)
"По предварительным данным ранения получили 2 человека", - добавили в ГСЧС.
В Харьковской ОГА сообщили, что пострадали два мужчины 74 и 69 лет. Они получили минно-взрывные и осколочные травмы. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь. Уже в 15:00 спасателям удалось потушить огонь.
Российские террористы почти ежедневно наносят удары по региону. Чаще всего под огонь попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта.
Недавно россияне обстреляли Волчанск. В результате погибла 65-летняя женщина.
До этого оккупанты наносили удары по Волчанску и Шевченково в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали местные жители.
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