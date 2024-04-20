Росіяни вдарили по Вовчанську планерувальним боєприпасом: є жертва та поранені

"Сьогодні близько 8:15 росіяни обстріляли місто Вовчанськ. За попередніми даними, військові РФ завдали удар уніфікованим міжвідовим планерувальним боєприпасом УМПБ", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Вовчанська 20 квітня (facebook.com/police.kharkov)

Внаслідок обстрілу зруйновано третій підʼїзд дев’ятиповерхового будинку.

"У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Двох мешканців деблокували з квартири. Поранення отримала жінка 1963 р.н. та чоловік 1979 р.н. 60-річний чоловік, який порався в своєму городі, внаслідок обстрілу загинув", - додали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Обстріли Вовчанська

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Харківської області, розташовані неподалік кордону з Росією. Зокрема, під обстрілом постійно перебуває і Вовчанськ.

Наприклад, російські війська атакували Вовчанськ Харківської області 10 квітня, використавши керовані авіабомби. Було повністю зруйновано поліклініку, є поранений.

Нагадаємо, 19 жовтня 2023 року окупанти також ударили по Вовчанську. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.