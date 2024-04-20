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Россияне ударили по Волчанску планирующим боеприпасом: есть жертва и раненые

Фото: россияне ударили по Волчанску планирующим боеприпасом 20 апреля (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска 20 апреля обстреляли Волчанск Харьковской области. Планирующим боеприпасом они атаковали многоэтажку, есть жертва и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"Сегодня около 8:15 россияне обстреляли город Волчанск. По предварительным данным, военные РФ нанесли удар унифицированным межвидовым планирующим боеприпасом УМПБ", - говорится в сообщении.

 

Последствия обстрела Волчанска 20 апреля (facebook.com/police.kharkov)

В результате обстрела разрушен третий подъезд девятиэтажного дома.

"Во втором подъезде частично разрушена крыша. Двое жителей деблокировали из квартиры. Ранения получила женщина 1963 г.р. и мужчина 1979 г.р. 60-летний мужчина, который управлялся в своем огороде, в результате обстрела погиб", - добавили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Обстрелы Волчанска

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области, расположенные неподалеку от границы с Россией. В частности, под обстрелом постоянно находится и Волчанск.

Например, российские войска атаковали Волчанск Харьковской области 10 апреля, использовав управляемые авиабомбы. Была полностью разрушена поликлиника, есть раненый.

Напомним, 19 октября 2023 года оккупанты также ударили по Волчанску. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

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Харьков