Росіяни вдарили по вокзалу в Сумах: пошкоджено поїзд з людьми (фото)

Російські війська ввечері 1 серпня завдали удару по залізничному вокзалу в Сумах. Внаслідок обстрілу пошкоджено поїзд з пасажирами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Суми знову під ворожим обстрілом. Наслідки ударів - в тому числі й на сумському вокзалі", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли в УЗ, внаслідок удару пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків - Ужгород. Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком.
Фото: пошкоджений поїзд внаслідок удару по вокзалу в Сумах (t.me/UkrzalInfo)
За словами глави Сумської ОВА Олега Григорова, ворог атакував вокзал двома безпілотниками.
Фото: Сумська ОВА
Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, у Сумській ОВА повідомили, що росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури регіону.
Унаслідок атак частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання.