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Росіяни вдарили по вокзалу в Сумах: пошкоджено поїзд з людьми (фото)

Фото: росіяни вдарили по вокзалу в Сумах (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 1 серпня завдали удару по залізничному вокзалу в Сумах. Внаслідок обстрілу пошкоджено поїзд з пасажирами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Суми знову під ворожим обстрілом. Наслідки ударів - в тому числі й на сумському вокзалі", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в УЗ, внаслідок удару пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків - Ужгород. Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком.


Фото: пошкоджений поїзд внаслідок удару по вокзалу в Сумах (t.me/UkrzalInfo)

За словами глави Сумської ОВА Олега Григорова, ворог атакував вокзал двома безпілотниками.

Фото: Сумська ОВА

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, у Сумській ОВА повідомили, що росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури регіону.

Унаслідок атак частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання.

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