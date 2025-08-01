Россияне ударили по вокзалу в Сумах: поврежден поезд с людьми (фото)

Российские войска вечером 1 августа нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Сумах. В результате обстрела поврежден поезд с пассажирами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Сумы снова под вражеским обстрелом. Последствия ударов - в том числе и на сумском вокзале", - говорится в сообщении.
Как рассказали в УЗ, в результате удара повреждены окна в поезде №45 Харьков - Ужгород. Пассажиры поезда целы, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику.
Фото: поврежденный поезд в результате удара по вокзалу в Сумах (t.me/UkrzalInfo)
По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, враг атаковал вокзал двумя беспилотниками.
Фото: Сумская ОВА
Напомним, сегодня, 1 августа, в Сумской ОВА сообщили, что россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры региона.
В результате атак часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения.