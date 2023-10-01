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Росіяни вдарили по Умані: фото та відео з місця інциденту

Фото: поліція показала наслідки обстрілу Умані (facebook.com/cherkasypolice)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни цієї ночі, 1 жовтня, вдарили по місту Умань Черкаської області. Правоохоронці показали наслідки ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області у Facebook.

Окупанти атакували Черкаську область дронами-камікадзе. В Умані є влучання по промисловій інфраструктурі.

 

Внаслідок атаки спалахнули складські приміщення, зокрема, де зберігалося зерно. За попередньою інформацією постраждала одна людина. Її госпіталізували.

На місці інциденту триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.

 

Фото: поліція показала наслідки обстрілу Умані (facebook.com/cherkasypolice)

Нічна атака дронів 

Цієї ночі, як і попередні, росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Окупанти випустили 30 дронів, сили ППО збили 16 "шахедів"

Звуки вибухів чули у декількох областях України. Проте у Кривому Розі, Черкаській та Миколаївській областях є влучання. Під прицілом ворога була промисловість.

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