Россияне ударили по Умани: фото и видео с места инцидента

Оккупанты атаковали Черкасскую область дронами-камикадзе. В Умани есть попадание по промышленной инфраструктуре.

В результате атаки вспыхнули складские помещения, в частности, где хранилось зерно. По предварительной информации, пострадал один человек. Его госпитализировали.

На месте инцидента идет ликвидация последствий вражеских обстрелов. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов.

Фото: полиция показала последствия обстрела Умани (facebook.com/cherkasypolice)

Ночная атака дронов

Этой ночью, как и предыдущие, россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили 30 дронов, силы ПВО сбили 16 "шахедов"

Звуки взрывов слышали в нескольких областях Украины. Однако в Кривом Роге, Черкасской и Николаевской областях есть попадания. Под прицелом врага была промышленность.

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