Россияне ударили по Тягинке Херсонской области, три человека получили ранения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Среди пострадавших:

65-летний мужчина, получивший тяжелые ранения;

64 и 73-летние женщины, состояние которых оценивают как средней тяжести.

"Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи", - пишет пресс-служба.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Сегодня, 30 ноября, террористы в очередной раз атаковали Берислав. Враг сбросил взрывчатку с беспилотника по жилым кварталам города, в результате чего был ранен местный житель.

Как рассказывал глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 29 ноября, российские террористы совершили 107 обстрелов по территории региона, выпустив 656 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По Херсону враг выпустил 23 снаряда.

Террористы попали в:

жилые кварталы населенных пунктов области;

объект критической инфраструктуры и учебное заведение в Херсоне;

медицинское учреждение и дошкольное учебное заведение в Херсонском районе.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения", - рассказал Прокудин.