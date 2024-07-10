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Росіяни вдарили по цивільному об'єкту у Вознесеньску, є поранені

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 10 липня, російські терористи обстріляли цивільний об'єкт у Вознесенську Миколаївської області. Внаслідок ударів є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма в ефірі телемарафону.

"Посеред дня росіяни вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ. Є поранені. Деталі згодом", - написав Кім. 

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. 

Варто додати, що перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про швидкісну ціль, яка рухалась у напрямку Вознесенська. Повітряна тривога на території регіоні тривала з 14:33 по 15:15. 

Обстріли України 

Протягом останніх місяців російські терористи посилили удари по території України. У ніч на 10 липня ворог атакував країну: 

  • однією балістичною ракетою "Іскандер-М";
  • чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69;
  • 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

До захисту була залучена авіація, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп, а також підрозділи радіоелектронної боротьби. 

Загалом вдалось знищити 14 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської та низки інших областей. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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