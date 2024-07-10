Россияне ударили по гражданскому объекту в Вознесенске, есть раненые

Сегодня, 10 июля, российские террористы обстреляли гражданский объект в Вознесенске Николаевской области. В результате ударов есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима в эфире телемарафона.
"Посреди дня россияне ударили по гражданскому объекту в городе Вознесенск. Есть раненые. Детали позже", - написал Ким.
Пока что другие подробности ситуации не раскрываются.
Стоит добавить, что перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о скоростной цели, которая двигалась в направлении Вознесенска. Воздушная тревога на территории регионе продолжалась с 14:33 по 15:15.
В течение последних месяцев российские террористы усилили удары по территории Украины. В ночь на 10 июля враг атаковал страну:
К защите была привлечена авиация, зенитные ракетные подразделения, расчеты мобильных огневых групп, а также подразделения радиоэлектронной борьбы.
Всего удалось уничтожить 14 "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской и ряда других областей.
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