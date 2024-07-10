Россияне ударили по гражданскому объекту в Вознесенске, есть раненые

"Посреди дня россияне ударили по гражданскому объекту в городе Вознесенск. Есть раненые. Детали позже", - написал Ким.

Пока что другие подробности ситуации не раскрываются.

Стоит добавить, что перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о скоростной цели, которая двигалась в направлении Вознесенска. Воздушная тревога на территории регионе продолжалась с 14:33 по 15:15.

Обстрелы Украины

В течение последних месяцев российские террористы усилили удары по территории Украины. В ночь на 10 июля враг атаковал страну:

одной баллистической ракетой "Искандер-М";

четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69;

20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

К защите была привлечена авиация, зенитные ракетные подразделения, расчеты мобильных огневых групп, а также подразделения радиоэлектронной борьбы.

Всего удалось уничтожить 14 "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской и ряда других областей.