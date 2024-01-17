Росіяни вдарили по цивільному авто у Херсоні, загинув водій (відео)

Російські окупанти сьогодні, 17 січня, обстріляли Херсон. Під атаку потрапив цивільний автомобіль, водій загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у Telegram.

Як зазначив чиновник, автомобіль потрапив під обстріл росіян у Дніпровському районі Херсона.

"На жаль, від отриманих ран загинув 65-річний водій. Співчуття близьким загиблого", - додав Прокудін.

Він також показав відео, на якому можна побачити наслідки російського обстрілу Херсона. Зокрема, пошкоджено будинки, дорога і не тільки.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють Херсон. Для цього вони використовують артилерію, керовані авіаційні бомби і не лише.

Внаслідок постійних ударів у місті дістають поранення та гинуть мирні жителі.

Кілька днів тому внаслідок обстрілу Херсона спалахнув автомобіль. Двоє мирних жителів загинули.

Також нещодавно у Херсоні рятувальникам вдалося звільнити з-під завалів чоловіка. Будинок обвалився внаслідок ударів РФ.