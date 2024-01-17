ua en ru
Ср, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили по цивільному авто у Херсоні, загинув водій (відео)

Херсон, Середа 17 січня 2024 16:53
UA EN RU
Росіяни вдарили по цивільному авто у Херсоні, загинув водій (відео) Ілюстративне фото: росіяни вдарили по цивільному авто у Херсоні, загинув водій (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 17 січня, обстріляли Херсон. Під атаку потрапив цивільний автомобіль, водій загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у Telegram.

Як зазначив чиновник, автомобіль потрапив під обстріл росіян у Дніпровському районі Херсона.

"На жаль, від отриманих ран загинув 65-річний водій. Співчуття близьким загиблого", - додав Прокудін.

Він також показав відео, на якому можна побачити наслідки російського обстрілу Херсона. Зокрема, пошкоджено будинки, дорога і не тільки.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють Херсон. Для цього вони використовують артилерію, керовані авіаційні бомби і не лише.

Внаслідок постійних ударів у місті дістають поранення та гинуть мирні жителі.

Кілька днів тому внаслідок обстрілу Херсона спалахнув автомобіль. Двоє мирних жителів загинули.

Також нещодавно у Херсоні рятувальникам вдалося звільнити з-під завалів чоловіка. Будинок обвалився внаслідок ударів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна Росії проти України
NEWS
Пакет на 50 мільярдів. Як ЄС домовляється щодо України та чи позбавлять Орбана права вето
Пакет на 50 мільярдів. Як ЄС домовляється щодо України та чи позбавлять Орбана права вето
DAILY
"Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату