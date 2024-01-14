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В Херсоні після чергового обстрілу під завалами виявили людину, її вдалось врятувати

Неділя 14 січня 2024 10:41
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В Херсоні після чергового обстрілу під завалами виявили людину, її вдалось врятувати Фото: в Херсоні після чергового обстрілу під завалами виявили людину, її вдалось врятувати (facebook.com ексголови ДСНС Сергія Крука)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі, після чергового російського обстрілу по Херсону, з-під завалів житлового будинку рятувальники деблокували чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Ввечері, 13 січня, терористи атакували Херсон. Внаслідок влучання снаряда загорівся житловий будинок, втім, вогнеборці оперативно прибули на місце подій та ліквідували вогонь.

"Вже вночі, після чергової атаки обласного центру, на номер Служби 101 надійшло повідомлення, про те що під завалами будинку знаходиться людина. Рятувальники врятували з-під завалів будинку чоловіка та передали його медичним працівникам", - пише ДСНС.

Фото: в Херсоні після чергового обстрілу під завалами виявили людину, її вдалось врятувати (t.me/dsns_telegram)

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, вчора, 13 січня, російські терористи здійснили 103 обстріли території регіону. Ворог запустив 406 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації, а по Херсону - 28.

Росіяни поцілили у:

  • житлові квартали населених пунктів області;
  • припортову інфраструктуру.

Внаслідок ударів шестеро людей отримали поранення.

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