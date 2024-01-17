Россияне ударили по гражданскому авто в Херсоне, погиб водитель (видео)

Российские оккупанты сегодня, 17 января, обстреляли Херсон. Под атаку попал гражданский автомобиль, водитель погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

Как отметил чиновник, автомобиль попал под обстрел россиян в Днепровском районе Херсона.

"К сожалению, от полученных ран погиб 65-летний водитель. Соболезнование близким погибшего", - добавил Прокудин.

Он также показал видео, на котором можно заметить последствия российского обстрела Херсона. В частности, повреждены здания, дорога и не только.

Обстрелы Херсона

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон. Для этого они используют артиллерию, управляемые авиационные бомбы и не только.

В результате постоянных ударов в городе получают ранения и гибнут мирные жители.

Несколько дней назад в результате обстрела Херсона загорелся автомобиль. Двое мирных жителей погибли.

Также недавно в Херсоне спасателям удалось освободить из-под завалов мужчину. Дом обвалился в результате ударов РФ.