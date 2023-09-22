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Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у Кременчуці: є загиблі та поранені

Кременчук, П'ятниця 22 вересня 2023 18:39
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Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у Кременчуці: є загиблі та поранені Ілюстративне фото: росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у Кременчуці (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Кременчуку 22 вересня. Вони влучили по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені", - написав він.

При цьому Лунін повідомив, що одну ракету збили наші сили ППО.

Наразі на місці влучання працюють всі відповідні служби.

Обстріл Кременчука

Нагадаємо, що сьогодні у Кременчуці пролунали звуки вибухів. До цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про крилату ракету, яка рухалася у напрямку міста.

Зазначимо, що це вже не перший раз за тиждень, коли росіяни ціляться по Кременчуку. Так, вночі 20 вересня загарбники обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод в Полтавській області.

Тоді окупанти запустили кілька груп "Шахедів" по території України. В Генштабі ЗСУ відзвітували, що ворог запустив 24 дрони, 17 з яких було знищено силами ППО.

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