Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у Кременчуці: є загиблі та поранені
Російські окупанти завдали ракетних ударів по Кременчуку 22 вересня. Вони влучили по цивільній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені", - написав він.
При цьому Лунін повідомив, що одну ракету збили наші сили ППО.
Наразі на місці влучання працюють всі відповідні служби.
Обстріл Кременчука
Нагадаємо, що сьогодні у Кременчуці пролунали звуки вибухів. До цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про крилату ракету, яка рухалася у напрямку міста.
Зазначимо, що це вже не перший раз за тиждень, коли росіяни ціляться по Кременчуку. Так, вночі 20 вересня загарбники обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод в Полтавській області.
Тоді окупанти запустили кілька груп "Шахедів" по території України. В Генштабі ЗСУ відзвітували, що ворог запустив 24 дрони, 17 з яких було знищено силами ППО.
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