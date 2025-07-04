Росіяни вдарили по центру Куп'янська: є поранені та загибла

Обстріли Харківської області

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харківську область, застосовуючи для атак дрони, ракети та авіабомби.

Так, у ніч на 30 червня ворог атакував цілих два райони області - Харківський і Чугуївський.

Унаслідок атак спалахнули пожежі, горіли будівлі та були постраждалі люди. Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також в ніч на 2 липня окупанти атакували дронами Куп'янський район Харківської області. Внаслідок обстрілу були пожежі, є загиблий та постраждалий. Відомо, що під атакою ворога були два населені пункти – Борівське та Волоська Балаклія.

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