Россияне ударили по центру Купянска: есть раненые и погибшая

Обстрелы Харьковской области

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Харьковскую область, применяя для атак дроны, ракеты и авиабомбы.

Так, в ночь на 30 июня враг атаковал целых два района области - Харьковский и Чугуевский.

В результате атак вспыхнули пожары, горели здания и были пострадавшие люди. Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Также в ночь на 2 июля оккупанты атаковали дронами Купянский район Харьковской области. В результате обстрела были пожары, есть погибший и пострадавший. Известно, что под атакой врага были два населенных пункта - Боровское и Волошская Балаклея.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.