Росіяни вдарили по центру Куп'янська: багато постраждалих, пошкоджено мерію

Як написав Синєгубов, окупанти використали для удару по центру міста керовану авіаційну бомбу.

Фото: наслідки російського удару по Куп'янську

"Пошкоджено приміщення міської адміністрації", – уточнив він.

За його словами, станом на зараз відомо про 12 постраждалих. Також внаслідок обстрілу пошкоджено 898 вікон у житлових будинках, 95 вікон у приміщенні суду.

У свою чергу у прокуратурі зазначили, що серед поранених - двоє поліцейських. За попередніми даними, по місту вдарили ФАБ-500 із модулем планування та корекції.

"Пошкоджено готель, житлові будинки, господарські будівлі, авто, магазини, адміністративні будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - додали правоохоронці.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський зазначив, що в результаті атаки РФ під завалами опинилися мирні жителі.