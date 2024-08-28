Росіяни вдарили по центру Куп'янська: багато постраждалих, пошкоджено мерію

Російські окупанти сьогодні, 28 серпня, завдали авіаудару по центру Куп'янська. Є інформація про велику кількість постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram, Офіс генпрокурора в Telegram та вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Як написав Синєгубов, окупанти використали для удару по центру міста керовану авіаційну бомбу.
Фото: наслідки російського удару по Куп'янську
"Пошкоджено приміщення міської адміністрації", – уточнив він.
За його словами, станом на зараз відомо про 12 постраждалих. Також внаслідок обстрілу пошкоджено 898 вікон у житлових будинках, 95 вікон у приміщенні суду.
У свою чергу у прокуратурі зазначили, що серед поранених - двоє поліцейських. За попередніми даними, по місту вдарили ФАБ-500 із модулем планування та корекції.
"Пошкоджено готель, житлові будинки, господарські будівлі, авто, магазини, адміністративні будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - додали правоохоронці.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
У свою чергу президент України Володимир Зеленський зазначив, що в результаті атаки РФ під завалами опинилися мирні жителі.
Нагадаємо, Куп'янськ є прифронтовим містом. Росіяни знаходяться за 10 кілометрів від населеного пункту. На тлі цього місто часто перебуває під ворожими обстрілами.
Зокрема, 9 серпня ворог вдарив по житлових кварталах Куп'янська. Було відомо про трьох постраждалих.
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