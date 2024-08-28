Россияне ударили по центру Купянска: много пострадавших, повреждена мэрия

Как написал Синегубов, оккупанты использовали для удара по центру города управляемую авиационную бомбу.

Фото: последствия российского удара по Купянску

"Поврежденное помещение городской администрации", - уточнил он.

По его словам, по состоянию на сейчас известно о 12 пострадавших. Также в результате обстрела повреждено 898 окон в жилых домах, 95 окон в помещении суда.

В свою очередь в прокуратуре отметили, что среди раненых - двое полицейских. По предварительным данным, по городу ударили ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.

"Повреждена гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры", - добавили правоохранители.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в результате атаки РФ под завалами оказались мирные жители.