RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили по центру Купянска: много пострадавших, повреждена мэрия

Фото: в Купянске был "прилет" авиабомбы (t.me/synegubov)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 28 августа, нанесли авиаудар по центру Купянска. Есть информация о большом количестве пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram, Офис генпрокурора в Telegram и вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как написал Синегубов, оккупанты использовали для удара по центру города управляемую авиационную бомбу. 

 

Фото: последствия российского удара по Купянску

"Поврежденное помещение городской администрации", - уточнил он. 

По его словам, по состоянию на сейчас известно о 12 пострадавших. Также в результате обстрела повреждено 898 окон в жилых домах, 95 окон в помещении суда. 

В свою очередь в прокуратуре отметили, что среди раненых - двое полицейских. По предварительным данным, по городу ударили ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции. 

"Повреждена гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры", - добавили правоохранители. 

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. 

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в результате атаки РФ под завалами оказались мирные жители. 

Что предшествовало

Напомним, Купянск является прифронтовым городом. Россияне находятся в менее чем 10 километрах от населенного пункта. На фоне этого город часто находится под вражескими обстрелами.

В частности, 9 августа враг ударил по жилым кварталам Купянска. Было известно о трех пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КупянскХарьковАвиаударыВойна в Украине