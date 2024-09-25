Росіяни вдарили по центру Краматорська: є жертви та багато поранених (відео)
Російські військові завдали удару по центру Краматорська Донецької області. Одна людина загинула, ще кілька отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
"Росіяни поцілили в центр міста. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці та автомобілі", - повідомив глава ОВА.
Він наголосив, що на місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.
"Це - черговий воєнний злочин росіян і чергове сумне нагадування, що абсолютно безпечних місць в Донецькій області не залишилось. Бережіть себе! Евакуюйтесь!", - наголосив він.
Водночас Філашкін повідомив, що в результаті обстрілу 1 людина загинула і ще 15 отримали поранення.
Оновлено о 17:48.
Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що вже відомо про двох загиблих.
Зауважимо, що російські окупанти часто завдають ударів по Краматорську. Зауважимо, що в регіоні наразі навіть введено примусову евакуацію для дітей. Детальніше по це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що 22 вересня російські окупанти також обстріляли Краматорськ. Деталі атаки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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