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Росіяни вдарили по центру Краматорська: є жертви та багато поранених (відео)

Краматорськ, Середа 25 вересня 2024 17:38
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Росіяни вдарили по центру Краматорська: є жертви та багато поранених (відео) Фото: росіяни вдарили по Краматорську (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові завдали удару по центру Краматорська Донецької області. Одна людина загинула, ще кілька отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

"Росіяни поцілили в центр міста. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці та автомобілі", - повідомив глава ОВА.

Він наголосив, що на місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.

"Це - черговий воєнний злочин росіян і чергове сумне нагадування, що абсолютно безпечних місць в Донецькій області не залишилось. Бережіть себе! Евакуюйтесь!", - наголосив він.

Водночас Філашкін повідомив, що в результаті обстрілу 1 людина загинула і ще 15 отримали поранення.

Оновлено о 17:48.

Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що вже відомо про двох загиблих.

Зауважимо, що російські окупанти часто завдають ударів по Краматорську. Зауважимо, що в регіоні наразі навіть введено примусову евакуацію для дітей. Детальніше по це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що 22 вересня російські окупанти також обстріляли Краматорськ. Деталі атаки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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