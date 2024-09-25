Росіяни вдарили по центру Краматорська: є жертви та багато поранених (відео)

Російські військові завдали удару по центру Краматорська Донецької області. Одна людина загинула, ще кілька отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

"Росіяни поцілили в центр міста. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці та автомобілі", - повідомив глава ОВА.

Він наголосив, що на місці працюють органи влади та всі відповідальні служби.

"Це - черговий воєнний злочин росіян і чергове сумне нагадування, що абсолютно безпечних місць в Донецькій області не залишилось. Бережіть себе! Евакуюйтесь!", - наголосив він.

Водночас Філашкін повідомив, що в результаті обстрілу 1 людина загинула і ще 15 отримали поранення.

Оновлено о 17:48.

Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що вже відомо про двох загиблих.