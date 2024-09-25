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Россияне ударили по центру Краматорска: есть жертвы и много раненых (видео)

Краматорск, Среда 25 сентября 2024 17:38
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Россияне ударили по центру Краматорска: есть жертвы и много раненых (видео) Фото: россияне ударили по Краматорску (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные нанесли удар по центру Краматорска Донецкой области. Один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника областной военной администрации Вадима Филашкина.

"Россияне попали в центр города. Повреждены 2 многоэтажки, магазины и автомобили", - сообщил глава ОВА.

Он отметил, что на месте работают органы власти и все ответственные службы.

"Это - очередное военное преступление россиян и очередное печальное напоминание, что абсолютно безопасных мест в Донецкой области не осталось. Берегите себя! Эвакуируйтесь!", - подчеркнул он.

В то же время Филашкин сообщил, что в результате обстрела 1 человек погиб и еще 15 получили ранения.

Обновлено в 17:48.

Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко сообщил, что уже известно о двух погибших.

Заметим, что российские оккупанты часто наносят удары по Краматорску. Отметим, что в регионе даже введена принудительная эвакуация для детей. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что 22 сентября российские оккупанты также обстреляли Краматорск. Подробности атаки, можно узнать в материале РБК-Украина.

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